Силы обороны Украины 25 и 26 октября поразили узел связи, пункт управления, мастерскую по ремонту БпЛА и склады материально-технических средств армии РФ.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Украинские военные поразили узел связи подразделения российской армии в районе Мелитополя Запорожской области. Как отмечает Генштаб, это нарушает связь и управление войсками.

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Кроме того, ВСУ нанесли удары по пунктам управления российской армии в районе Мирнограда Донецкой области и в районе населенного пункта Червоногорка Запорожской области. Это затрудняет для РФ координацию подразделений на поле боя.

Кроме того, украинские военные поразили пункт управления БпЛА в районе населенного пункта Вишневое и мастерскую по ремонту дронов в районе Мелитополя (Запорожская область). В Генштабе подчеркивают, что это снижает возможности РФ атаковать беспилотниками позиции Сил обороны и прифронтовые общины.

Ударам также подверглись склады материально-технических средств российской армии в районах населенных пунктов Комиссаровка и Катериновка Луганской области. Уничтожение запасов затрудняет для РФ снабжение подразделений.

Ранее в этот день Генштаб сообщил, что 25 и 26 октября подразделения Сил обороны атаковали цех по производству элементов питания для средств поражения противника на предприятии Энергия в городе Елец Липецкой области России.