ВСУ атаковали скопление личного состава оккупантов в Николаевской области 1 ноября, 04:12 ВСУ (Фото:facebook.com/okPivden)

ВСУ за сутки, 31 октября, уничтожили более 20 российских оккупантов. Было выполнено около 180 огневых задач.

Об этом сообщили в Оперативном командовании Юг.



Украинская авиация атаковала скопление личного состава оккупантов на опорном пункте в районе Снигиревки Николаевской области.

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В результате действий ВСУ российское войско уменьшилось на 21 солдата. Кроме этого, был демилитаризован один автомобиль и миномет.

Остальные потери противника дознаются.