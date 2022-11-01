ВСУ атаковали скопление личного состава оккупантов в Николаевской области

1 ноября, 04:12
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ВСУ (Фото:facebook.com/okPivden)

ВСУ (Фото:facebook.com/okPivden)

ВСУ за сутки, 31 октября, уничтожили более 20 российских оккупантов. Было выполнено около 180 огневых задач.

Об этом сообщили в Оперативном командовании Юг.

Украинская авиация атаковала скопление личного состава оккупантов на опорном пункте в районе Снигиревки Николаевской области.

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В результате действий ВСУ российское войско уменьшилось на 21 солдата. Кроме этого, был демилитаризован один автомобиль и миномет.

Остальные потери противника дознаются.

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Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Херсонская область Юг Украины Николаевская область Война в Украине Война России против Украины

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