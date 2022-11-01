ВСУ атаковали скопление личного состава оккупантов в Николаевской области
ВСУ (Фото:facebook.com/okPivden)
ВСУ за сутки, 31 октября, уничтожили более 20 российских оккупантов. Было выполнено около 180 огневых задач.
Об этом сообщили в Оперативном командовании Юг.
Украинская авиация атаковала скопление личного состава оккупантов на опорном пункте в районе Снигиревки Николаевской области.
В результате действий ВСУ российское войско уменьшилось на 21 солдата. Кроме этого, был демилитаризован один автомобиль и миномет.
Остальные потери противника дознаются.