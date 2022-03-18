ВСУ показали видео уничтожения оккупантов с помощью американского Хамви
Экипаж Хамви расстрелял оккупантов из крупнокалиберного пулемета (Фото:Коллаж НВ)
Украинские военные обнародовали видео уничтожения российских оккупантов с помощью американского военного внедорожника Хамви (HMMWV).
Благодаря его броне бойцам ВСУ удалось приблизиться на максимально близкое расстояние к позициям противника и расстрелять их из крупнокалиберного пулемета.
Сам автомобиль при этом также получил некоторые повреждения, однако, как видно на опубликованных кадрах, довольно незначительные, поэтому экипаж Хамви не пострадал.
«Броня выдержала… Немножко восстановим, и дальше будет служить ВСУ», — отметили украинские военные.
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