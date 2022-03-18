ВСУ показали видео уничтожения оккупантов с помощью американского Хамви 18 марта, 15:14 Цей матеріал також доступний українською Экипаж Хамви расстрелял оккупантов из крупнокалиберного пулемета (Фото:Коллаж НВ)

Украинские военные обнародовали видео уничтожения российских оккупантов с помощью американского военного внедорожника Хамви (HMMWV).

Благодаря его броне бойцам ВСУ удалось приблизиться на максимально близкое расстояние к позициям противника и расстрелять их из крупнокалиберного пулемета.

Сам автомобиль при этом также получил некоторые повреждения, однако, как видно на опубликованных кадрах, довольно незначительные, поэтому экипаж Хамви не пострадал.

Видео дня

«Броня выдержала… Немножко восстановим, и дальше будет служить ВСУ», — отметили украинские военные.

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