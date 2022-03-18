ВСУ показали видео уничтожения оккупантов с помощью американского Хамви

18 марта, 15:14
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Экипаж Хамви расстрелял оккупантов из крупнокалиберного пулемета (Фото:Коллаж НВ)

Экипаж Хамви расстрелял оккупантов из крупнокалиберного пулемета (Фото:Коллаж НВ)

Украинские военные обнародовали видео уничтожения российских оккупантов с помощью американского военного внедорожника Хамви (HMMWV).

Благодаря его броне бойцам ВСУ удалось приблизиться на максимально близкое расстояние к позициям противника и расстрелять их из крупнокалиберного пулемета.

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https://twitter.com/Shtirlitz53/status/1504785594005794864

Сам автомобиль при этом также получил некоторые повреждения, однако, как видно на опубликованных кадрах, довольно незначительные, поэтому экипаж Хамви не пострадал.

Видео дня

«Броня выдержала… Немножко восстановим, и дальше будет служить ВСУ», — отметили украинские военные.

https://twitter.com/herooftheday10/status/1504524560351350786
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Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Военная техника Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Хамви Бронеавтомобиль Война России против Украины

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