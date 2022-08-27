Уничтожили 11 оккупантов. ВСУ атаковали контрольно-наблюдательные пункты россиян в Херсонской области — ОК Юг 27 августа, 13:49 Украинские военные обстреливают вражеские позиции из САУ 2С7 Пион (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)

Украинские силы атаковали контрольно-наблюдательные пункты российских батальонных тактических групп 83 и 11 десантно-штурмового полка в Нововознесенском и Дудчанах Херсонской области.

Об этом сообщили в оперативном командовании Юг в субботу, 27 августа.

Выполняя огневые задачи, ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ ликвидировали 11 оккупантов, переносной зенитно-ракетный комплекс и несколько единиц бронированной техники.

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По словам спикера ОК Юг Владислава Назарова, обстановка в операционной зоне на южнобужском направлении остается стабильно напряженной, но контролируется силами обороны.

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