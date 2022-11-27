«Преимущество будут иметь ВСУ». На каком участке фронта активизируются боевые действия — аналитик CIT 27 ноября, 12:58 Эксклюзив НВ Украинские военные на линии фронта (Фото:Roma Batkovich / Facebook)

Аналитик Conflict Intelligence Team Кирилл Михайлов в эфире Радио НВ предположил, что в ближайшие дни активизируется след ВСУ на востоке Украины.

«На днях ситуация должна активизироваться прежде всего потому, что по крайней мере в районе Кременной и Сватового воцарятся температуры ниже нуля. Это, соответственно, означает, что вся та грязь, которая сейчас есть, все бездорожье должно замерзнуть. И это позволит украинской технике двигаться, украинским грузовикам — подвозить больше боеприпасов. Это должно активизировать наступательные действия на фронте», — считает Михайлов.

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По мнению аналитика, зимой воевать возможно, о чем свидетельствует история:

«В этих регионах, в первую очередь во время Второй мировой [войны], наступательные действия активизировались зимой. И преимущество имела та сторона, которая лучше к ней подготовлена. Например, зимой 1941−1942 годов это были советские войска, у которых было лучше зимнее обмундирование. Сейчас это, скорее всего, украинские войска, потому что они чувствуют помощь и Запада, и от волонтеров (гораздо лучше, чем русских). Следовательно, преимущество будут иметь именно украинские войска. И я бы ожидал наступательных действий именно с их стороны».

Институт изучения войны тоже прогнозирует, что в ближайшие недели может возрасти общий темп военных операций из-за подмерзания почвы.