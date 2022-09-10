ВСУ на юге уничтожили склад боеприпасов и паромную переправу врага 10 сентября, 05:20 ВСУ (Фото:facebook.com/okPivden/)

ВСУ за сутки, 9 сентября, уничтожили склад боеприпасов в Беляевке и паромную переправу в районе Львовского Херсонской области. Кроме того, были ликвидированы 75 россиян.

Об этом сообщили в Оперативном командовании Юг.

Украинская авиация нанесла семь ударов по врагу, ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено более 330 огневых задач, в том числе по районам сосредоточения вооружения и техники, понтонной переправе и мостам.



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По подтвержденным результатам «вторая армия» сократилась на 75 своих военных, 9 танков Т-72, 2 гаубицы Мста-Б, 8 единиц авто-бронетехники.

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