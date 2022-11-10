ВСУ ликвидировали 125 оккупантов на юге и сбили три дрона-разведчика
ВСУ (Фото:facebook.com/okPivden)
За сутки, 9 ноября, ВСУ на юге сбили три дрона-разведчика. Также было уничтожено более сотни российских оккупантов.
Об этом сообщили в Оперативном командовании Юг.
Украинская авиация отработала восемь ударов по опорному пункту, районам сосредоточения сил и средств врага.
Потери оккупантов за боевой день:
125 военных;
3 танка;
5 единиц авто-бронетехники;
1 склад с боеприпасами в Бериславском районе.
На временно оккупированных территориях враг продолжает шантаж техногенной катастрофой.