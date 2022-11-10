ВСУ ликвидировали 125 оккупантов на юге и сбили три дрона-разведчика

10 ноября, 03:49
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ВСУ (Фото:facebook.com/okPivden)

ВСУ (Фото:facebook.com/okPivden)

За сутки, 9 ноября, ВСУ на юге сбили три дрона-разведчика. Также было уничтожено более сотни российских оккупантов.

Об этом сообщили в Оперативном командовании Юг.

Украинская авиация отработала восемь ударов по опорному пункту, районам сосредоточения сил и средств врага.

Потери оккупантов за боевой день:

Видео дня

125 военных;

3 танка;

5 единиц авто-бронетехники;

1 склад с боеприпасами в Бериславском районе.

На временно оккупированных территориях враг продолжает шантаж техногенной катастрофой.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Юг Украины Война в Украине Война России против Украины

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