ВСУ ликвидировали 125 оккупантов на юге и сбили три дрона-разведчика 10 ноября, 03:49 ВСУ (Фото:facebook.com/okPivden)

За сутки, 9 ноября, ВСУ на юге сбили три дрона-разведчика. Также было уничтожено более сотни российских оккупантов.

Об этом сообщили в Оперативном командовании Юг.



Украинская авиация отработала восемь ударов по опорному пункту, районам сосредоточения сил и средств врага.

Потери оккупантов за боевой день:

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125 военных;

3 танка;

5 единиц авто-бронетехники;

1 склад с боеприпасами в Бериславском районе.

На временно оккупированных территориях враг продолжает шантаж техногенной катастрофой.