ВСУ уничтожили четыре склада боеприпасов врага на юге 10 июля, 03:55 Последствия вражеских ракетных обстрелов (Фото:facebook.com/okPivden)

За сутки, 9 июля, украинские военные уничтожили на юге 58 российских военных. Кроме того, было уничтожено около двух десятков единиц техники, а также четыре склада с боеприпасами.

Об этом сообщило Оперативное командование Юг.



«Противник продолжает ведение боевых действий с занятых позиций. В связи со значительными потерями в последнюю неделю наблюдается значительное ухудшение морально-психологического состояния в подразделениях рашистских войск в Херсонской области», — говорится в сообщении.

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Оккупанты в течение дня нанесли один ракетный и один авиационный удар: семью ракетами из Смерча атаковали поселок Радушное Криворожского района, а вертолетом Ка-52 ударили по урочищу Плотницкому. Предварительно человеческих потерь нет.

Ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ нанесли два огневых удара по командным пунктам, скоплению техники и полевым складом боеприпасов противника в районе Чернобаевки. Объем потерь захватчиков уточняется.

«Предварительно, по результатам выполнения огневых задач известно, что враг не досчитается 58 рашистов, двух гаубиц Мста-Б, автоматизированной станции постановки препятствий Житель, трех единиц бронированной и 12 — автомобильной техники. Также уничтожены четыре склада боеприпасов — один на Николаевщине, остальные — на Херсонщине. Окончательные потери противника уточняются», — говорится в сообщении.

В командовании добавили, что в Черном море на страже северо-западной его части россияне оставили два корабля из более чем полутора десятков ракет Калибр, а также три ВДК.

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