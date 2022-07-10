ВСУ уничтожили четыре склада боеприпасов врага на юге

10 июля, 03:55
Последствия вражеских ракетных обстрелов (Фото:facebook.com/okPivden)

Последствия вражеских ракетных обстрелов (Фото:facebook.com/okPivden)

За сутки, 9 июля, украинские военные уничтожили на юге 58 российских военных. Кроме того, было уничтожено около двух десятков единиц техники, а также четыре склада с боеприпасами.

Об этом сообщило Оперативное командование Юг.

«Противник продолжает ведение боевых действий с занятых позиций. В связи со значительными потерями в последнюю неделю наблюдается значительное ухудшение морально-психологического состояния в подразделениях рашистских войск в Херсонской области», — говорится в сообщении.

Видео дня
https://www.facebook.com/okPivden/photos/pcb.2099821260189116/2099820803522495

Оккупанты в течение дня нанесли один ракетный и один авиационный удар: семью ракетами из Смерча атаковали поселок Радушное Криворожского района, а вертолетом Ка-52 ударили по урочищу Плотницкому. Предварительно человеческих потерь нет.

Ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ нанесли два огневых удара по командным пунктам, скоплению техники и полевым складом боеприпасов противника в районе Чернобаевки. Объем потерь захватчиков уточняется.

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«Предварительно, по результатам выполнения огневых задач известно, что враг не досчитается 58 рашистов, двух гаубиц Мста-Б, автоматизированной станции постановки препятствий Житель, трех единиц бронированной и 12 — автомобильной техники. Также уничтожены четыре склада боеприпасов — один на Николаевщине, остальные — на Херсонщине. Окончательные потери противника уточняются», — говорится в сообщении.

В командовании добавили, что в Черном море на страже северо-западной его части россияне оставили два корабля из более чем полутора десятков ракет Калибр, а также три ВДК.

Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Юг Украины Война России против Украины

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