ВСУ на юге уничтожили три вражеских склада боеприпасов

9 октября, 05:25
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ВСУ (Фото:facebook.com/okPivden)

ВСУ (Фото:facebook.com/okPivden)

ВСУ за сутки, 8 октября, сбили два беспилотника Орлан-10 и два дрона-камикадзе над Николаевской и Одесской областями. Еще пять Shahed-136 атаковали Никополь, нанеся значительные разрушения.

Об этом сообщили в Оперативном командовании Юг.

Украинская авиация нанесла 10 ударов по опорным пунктам, районам сосредоточения живой силы, вооружения и техники, по системам противовоздушной обороны врага на Бериславщине и Баштанском районе Николаевщины.

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Ракетно-артиллерийские подразделения отработали более 200 огневых задач, по результатам которых уже подтверждено, что вражеское войско уменьшилось на:

83 военных;

4 танка;

4 гаубицы Мста-Б;

2 миномета 120-го калибра;

7 единиц автобронетехники.

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Повреждены семь единиц вражеской техники, в том числе танк, две самоходные мощные пушки Пион, другая авто-бронетехника.

Уничтожены три склада с боеприпасами в Херсонском и Бериславском районах и один пункт управления в Каховском.

https://www.youtube.com/embed/I1r7cr1ePic
Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Война в Украине Война России против Украины

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