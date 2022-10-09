ВСУ на юге уничтожили три вражеских склада боеприпасов 9 октября, 05:25 ВСУ (Фото:facebook.com/okPivden)

ВСУ за сутки, 8 октября, сбили два беспилотника Орлан-10 и два дрона-камикадзе над Николаевской и Одесской областями. Еще пять Shahed-136 атаковали Никополь, нанеся значительные разрушения.

Об этом сообщили в Оперативном командовании Юг.



Украинская авиация нанесла 10 ударов по опорным пунктам, районам сосредоточения живой силы, вооружения и техники, по системам противовоздушной обороны врага на Бериславщине и Баштанском районе Николаевщины.

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Ракетно-артиллерийские подразделения отработали более 200 огневых задач, по результатам которых уже подтверждено, что вражеское войско уменьшилось на:

83 военных;

4 танка;

4 гаубицы Мста-Б;

2 миномета 120-го калибра;

7 единиц автобронетехники.

Повреждены семь единиц вражеской техники, в том числе танк, две самоходные мощные пушки Пион, другая авто-бронетехника.

Уничтожены три склада с боеприпасами в Херсонском и Бериславском районах и один пункт управления в Каховском.