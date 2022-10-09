ВСУ на юге уничтожили три вражеских склада боеприпасов
ВСУ (Фото:facebook.com/okPivden)
ВСУ за сутки, 8 октября, сбили два беспилотника Орлан-10 и два дрона-камикадзе над Николаевской и Одесской областями. Еще пять Shahed-136 атаковали Никополь, нанеся значительные разрушения.
Об этом сообщили в Оперативном командовании Юг.
Украинская авиация нанесла 10 ударов по опорным пунктам, районам сосредоточения живой силы, вооружения и техники, по системам противовоздушной обороны врага на Бериславщине и Баштанском районе Николаевщины.
Ракетно-артиллерийские подразделения отработали более 200 огневых задач, по результатам которых уже подтверждено, что вражеское войско уменьшилось на:
83 военных;
4 танка;
4 гаубицы Мста-Б;
2 миномета 120-го калибра;
7 единиц автобронетехники.
Повреждены семь единиц вражеской техники, в том числе танк, две самоходные мощные пушки Пион, другая авто-бронетехника.
Уничтожены три склада с боеприпасами в Херсонском и Бериславском районах и один пункт управления в Каховском.