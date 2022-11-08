ВСУ нанесли восемь ударов по опорным пунктам оккупантов на юге 8 ноября, 04:07 ВСУ (Фото:facebook.com/okPivden/)

За сутки, 7 ноября, украинская авиация нанесла восемь ударов по опорным пунктам, системам противовоздушной обороны и скоплению вражеской техники на юге. Ракетно-артиллерийскими подразделениями отработано более 180 огневых задач.

Об этом сообщили в Оперативном командовании Юг.



Подтвержденные потери врага за сутки составляют: 32 оккупанта, зенитно-ракетный комплекс Стрела, танк, две гаубицы, восемь единиц автобронетехники и склад боеприпасов в Бериславском районе.

Видео дня

По уточненной информации, в ночь на воскресенье в Голой Пристани были уничтожены существенные запасы топлива оккупантов.

По сообщению военных, с целью уточнения положения ВСУ и корректировки огня артиллерии зафиксирован полет около полусотни вражеских БПЛА.

В Черном море на дежурстве - семь кораблей флота противника, маневрирующих у побережья Крыма. Среди них 1 ВДК, ракетоносители снова не обнаружены.