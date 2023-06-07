Украинские защитники уничтожили российский штурмовик Су-25 — Генштаб

7 июня, 07:14
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Су-25 (Фото:www.facebook.com/GeneralStaff.ua)

Су-25 (Фото:www.facebook.com/GeneralStaff.ua)

Украинские защитники уничтожили российский штурмовик Су-25, сообщил Генштаб ВСУ в среду, 7 июня в Facebook.

«За прошедшие сутки уничтожен российский штурмовик Су-25», — говорится в сообщении.

Также уничтожено четыре разведывательных БпЛА.

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В сводке Генштаба сказано, что подразделения ракетных войск и артиллерии за минувшие сутки поразили девять пунктов управления, четыре района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, три склада боеприпасов, зенитно-ракетный комплекс, 14 артиллерийских подразделений противника на огневых позициях и 18 других важных целей врага.

Видео дня

Противник и в дальнейшем сосредотачивает основные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей. За прошедшие сутки состоялось более 30 боевых столкновений.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Су-25 Война России против Украины Генштаб ВСУ

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