ВСУ сбили 15 воздушных целей врага за сутки

6 мая, 01:38
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Орлан-10 сбивают всеми доступными средствами (Фото:facebook.com/kpszsu/)

Орлан-10 сбивают всеми доступными средствами (Фото:facebook.com/kpszsu/)

За сутки, 5 мая, противовоздушной обороной Воздушных Сил и Сухопутных войск поражено по меньшей мере 15 воздушных целей врага. Среди них — 14 — беспилотников типа Орлан.

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Об этом говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ.

Кроме того, был сбит самолет, предварительно истребитель Су-30см.

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Самолет оккупантов сбит на Восточном направлении зенитным ракетным подразделением Воздушных Сил.

https://www.facebook.com/kpszsu/posts/367517628749525?__cft__[0]=AZWbA_sU8X8XtNVqLqUi0Tuj03yBFORKQ_roSzp6q96TmarkWvHx2Upea0gwXl9xcRn6P6HVdegiRjgnjZVhiSX3MJD7zd8Q1MTqiPjBedOMB613110KCgTlsQLtydZIsV46Li7tJ_Rt2L83iXXIa87E&__tn__=%2CO%2CP-R
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Орлан-10 сбивают всеми доступными средствами — зенитными ракетными подразделениями Сухопутных войск, Воздушных Сил, с применением ПЗРК и даже ракетой класса " воздух-воздух" из украинского истребителя", — говорится в сообщении.

В течение суток истребительная, бомбардировочная, штурмовая авиация Воздушных Сил совершила десятки авиавылетов.

Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Война России против Украины Воздушные силы Вооруженных сил Украины

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