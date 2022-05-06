ВСУ сбили 15 воздушных целей врага за сутки 6 мая, 01:38 Цей матеріал також доступний українською Орлан-10 сбивают всеми доступными средствами (Фото:facebook.com/kpszsu/)

За сутки, 5 мая, противовоздушной обороной Воздушных Сил и Сухопутных войск поражено по меньшей мере 15 воздушных целей врага. Среди них — 14 — беспилотников типа Орлан.

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Об этом говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ.



Кроме того, был сбит самолет, предварительно истребитель Су-30см.

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Самолет оккупантов сбит на Восточном направлении зенитным ракетным подразделением Воздушных Сил.

Орлан-10 сбивают всеми доступными средствами — зенитными ракетными подразделениями Сухопутных войск, Воздушных Сил, с применением ПЗРК и даже ракетой класса " воздух-воздух" из украинского истребителя", — говорится в сообщении.

В течение суток истребительная, бомбардировочная, штурмовая авиация Воздушных Сил совершила десятки авиавылетов.

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