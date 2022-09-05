ВСУ на юге уничтожили склад вражеских боеприпасов и понтонную переправу 5 сентября, 02:37 ВСУ (Фото:facebook.com/okPivden)

За сутки, 4 сентября, в районе Томиной Балки на юге украинские военные уничтожили склад вражеских боеприпасов. А вблизи села Львов — понтонную переправу.

Об этом сообщили в Оперативном командовании Юг.



Украинская авиация нанесла 21 удар по российским позициям, опорным и командным пунктам, районам сосредоточения сил и средств, а также по транспортно-логистическим объектам. Ракетно-артиллерийские подразделения продолжают выполнять огневые задачи в интенсивном количестве.

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Переправы через Днепр и Ингулец находятся под плотным огневым контролем.

Результаты боевого дня составляют потери вражеского войска в количестве 104 захватчиков, 6 танков, 26 единиц другой бронированной и автомобильной техники, 9 гаубиц Мста-С и Мста-Б, а также беспилотный разведчик Элерон-10.

Уничтожен склад вражеских боеприпасов в районе Томиной Балки, понтонная переправа вблизи села Львове, поражен пункт управления 35 армии в Каховском районе и два контрольно-наблюдательных пункта батальонных тактических групп 247-го десантно-штурмового полка и 126-й отдельной бри Бериславском районах.

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