ВСУ уничтожили три вражеских склада с боеприпасами и три танка на юге
ВСУ (Фото:facebook.com/okPivden)
За сутки, 4 ноября, украинские военные уничтожили более 30 оккупантов. Артиллеристы и ракетчики Сил обороны выполнили около 170 огневых задач.
Об этом сообщили в Оперативном командовании Юг.
В результате действий ВСУ российские оккупанты потеряли:
32 военных;
4 зенитных и артиллерийских установки;
3 танка;
3 автомобиля;
3 склада с боеприпасами в Бериславском и Херсонском районах.
Силы ПВО за сутки сбили две крылатые ракеты типа Калибр, которыми захватчики атаковали Березнеговатскую общину Николаевской области.