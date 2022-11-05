ВСУ уничтожили три вражеских склада с боеприпасами и три танка на юге 5 ноября, 03:47 ВСУ (Фото:facebook.com/okPivden)

За сутки, 4 ноября, украинские военные уничтожили более 30 оккупантов. Артиллеристы и ракетчики Сил обороны выполнили около 170 огневых задач.

Об этом сообщили в Оперативном командовании Юг.



В результате действий ВСУ российские оккупанты потеряли:

32 военных;

4 зенитных и артиллерийских установки;

3 танка;

3 автомобиля;

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3 склада с боеприпасами в Бериславском и Херсонском районах.

Силы ПВО за сутки сбили две крылатые ракеты типа Калибр, которыми захватчики атаковали Березнеговатскую общину Николаевской области.