ВСУ уничтожили три вражеских склада с боеприпасами и три танка на юге

5 ноября, 03:47
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ВСУ (Фото:facebook.com/okPivden)

ВСУ (Фото:facebook.com/okPivden)

За сутки, 4 ноября, украинские военные уничтожили более 30 оккупантов. Артиллеристы и ракетчики Сил обороны выполнили около 170 огневых задач.

Об этом сообщили в Оперативном командовании Юг.

В результате действий ВСУ российские оккупанты потеряли:

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32 военных;

4 зенитных и артиллерийских установки;

3 танка;

3 автомобиля;

Видео дня

3 склада с боеприпасами в Бериславском и Херсонском районах.

Силы ПВО за сутки сбили две крылатые ракеты типа Калибр, которыми захватчики атаковали Березнеговатскую общину Николаевской области.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Юг Украины Война в Украине Война России против Украины

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