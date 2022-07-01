ВСУ на юге уничтожили 35 оккупантов и два модернизированных танка Т-72Б3 1 июля, 05:14 ВСУ (Фото:facebook.com/okPivden)

Украинские защитники уничтожили на юге 35 захватчиков. Кроме того, была уничтожена вражеская техника, в том числе два модернизированных танка Т-72Б3.

Об этом сообщает Оперативное командование Юг.



«На Херсонщине в пределах Белозерской общины нашими авиаторами нанесен парный вертолетный удар по скоплению живой силы и военной техники врага. Нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями в ходе выполнения огневых задач « утолено» 35 рашистов, 2 модернизированных танка Т-72Б3 и еще 4 единицы другой бро- ново- нонированной техники», — говорится в сообщении.

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ВСУ будет проще освободить Херсон – Кирилл Михайлов, Conflict Intelligence Team https://www.youtube.com/embed/hEG0AD7LpxU

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