ВСУ на юге уничтожили 35 оккупантов и два модернизированных танка Т-72Б3
ВСУ (Фото:facebook.com/okPivden)
Украинские защитники уничтожили на юге 35 захватчиков. Кроме того, была уничтожена вражеская техника, в том числе два модернизированных танка Т-72Б3.
Об этом сообщает Оперативное командование Юг.
«На Херсонщине в пределах Белозерской общины нашими авиаторами нанесен парный вертолетный удар по скоплению живой силы и военной техники врага. Нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями в ходе выполнения огневых задач « утолено» 35 рашистов, 2 модернизированных танка Т-72Б3 и еще 4 единицы другой бро- ново- нонированной техники», — говорится в сообщении.
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