ВСУ на юге уничтожили 35 оккупантов и два модернизированных танка Т-72Б3

1 июля, 05:14
ВСУ (Фото:facebook.com/okPivden)

ВСУ (Фото:facebook.com/okPivden)

Украинские защитники уничтожили на юге 35 захватчиков. Кроме того, была уничтожена вражеская техника, в том числе два модернизированных танка Т-72Б3.

Об этом сообщает Оперативное командование Юг.

«На Херсонщине в пределах Белозерской общины нашими авиаторами нанесен парный вертолетный удар по скоплению живой силы и военной техники врага. Нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями в ходе выполнения огневых задач « утолено» 35 рашистов, 2 модернизированных танка Т-72Б3 и еще 4 единицы другой бро- ново- нонированной техники», — говорится в сообщении.

Видео дня
Читайте также:
Оккупанты могли заминировать остров Змеиный и окружающие воды — ОК Юг

ВСУ будет проще освободить Херсон – Кирилл Михайлов, Conflict Intelligence Team

https://www.youtube.com/embed/hEG0AD7LpxU
Редактор: Дарья Харченко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Юг Украины Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X