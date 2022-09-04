ВСУ за сутки на юге уничтожили вражеский склад боеприпасов и поразили паромную переправу 4 сентября, 03:24 ВСУ (Фото:facebook.com/okPivden)

За сутки, 3 сентября, на юге, авиация ВСУ 24 раза нанесла удары по районам сосредоточения живой силы и техники, опорным и командным пунктам россиян. Было уничтожено 138 оккупантов.

Об этом сообщили в Оперативном командовании Юг.



Подтвержденные потери врага в сутки составляют 9 танков, гаубица Мста-Б, реактивная система залпового огня Ураган, пусковая установка С-300, пушка-гаубица 152 калибра, 18 единиц автомобильной бронетехники.

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Также уничтожен склад боеприпасов в Баштанском районе и поражена паромная переправа вблизи Берислава.

В Черном море происходит шторм, поэтому корабли и катера вражеского флота продолжают скрываться поближе к пунктам базирования вдоль побережья временно оккупированного Крыма.

Однако два надводных носителя Калибров держат наготове 16 высокоточных снарядов.

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