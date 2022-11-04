ВСУ уничтожили два вражеских склада с боеприпасами на юге

4 ноября, 02:33
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ВСУ (Фото:facebook.com/okPivden)

ВСУ (Фото:facebook.com/okPivden)

За сутки, 3 ноября, ВСУ уничтожили два вражеских склада с боеприпасами. Ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено 167 огневых задач.

Об этом сообщили в Оперативном командовании Юг.

Украинские защитники наносят мощные удары по российским оккупантам на Южнобужском направлении. Украинская авиация в течение боевого дня нанесла четыре удара по системам противовоздушной обороны и скоплению техники противника, в том числе в крытом ангаре.

Видео дня

В свою очередь ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено 167 огневых задач по пунктам базирования, логистическим объектам и транспортным артериям на временно оккупированной территории.

Благодаря действиям ВСУ были уничтожены: 32 захватчика, один танк, девять единиц другой автобронетехники.

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Кроме этого, в Баштанском районе, вблизи Снигиревки, ВСУ сожгли два российских склада с боеприпасами.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Николаев Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Херсон Херсонская область Юг Украины Николаевская область Война в Украине Война России против Украины

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