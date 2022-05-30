Воздушные силы уничтожили ротнотактическую группу и состав боеприпасов оккупантов 30 мая, 01:45 Цей матеріал також доступний українською ВСУ (Фото:Valentyn Огиренко / REUTERS)

В воскресенье, 29 мая, ВСУ уничтожили пять БПЛА, две крылатые ракеты, ротно-тактическую группу и состав боеприпасов. Противник несколько снизил ракетные обстрелы и авиационную активность вокруг украинских границ.

Война России против Украины — главные события 29 мая

Об этом сообщили в Командовании Воздушных Сил.

В Сумской области истребители Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины ликвидировали два вражеских БпЛА, еще три беспилотника поразили подразделения Сухопутных войск группировки Объединенных сил.

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Зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил на Восточном направлении уничтожили две крылатые ракеты.

А ударная авиация Воздушных Сил наносит воздушный удар по оккупационным войскам в районе населенного пункта Довгенькое. Штурмовики Су-25 и бомбардировщики Су-24М уничтожают ротнотактическую группу, состав боеприпасов, скопление боевой бронированной техники и живую силу оккупантов.

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