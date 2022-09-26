ВСУ за сутки уничтожили пять складов боеприпасов врага на юге

26 сентября, 03:14
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ВСУ (Фото:facebook.com/okPivden)

ВСУ (Фото:facebook.com/okPivden)

За сутки, 25 сентября, ВСУ уничтожили пять российских складов боеприпасов — в Безымянном, Терновых Подах, в Калиновке и на Кинбурнской Косе. Кроме того, были ликвидированы 43 российских военных.

Об этом сообщили в Оперативном командовании Юг.

В Николаевской области был уничтожен дрон-камикадзе типа Шахид-136. Также один беспилотник был уничтожен при выполнении задач в Бериславском районе Херсона.

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Украинская авиация нанесла по врагу девять ударов. Ракетно-артиллерийские подразделения выполнили 310 огневых задач, отработав удары по району сосредоточения вражеского вооружения и техники в Бериславской области и усилив огневой контроль Антоновского моста. Невозможно альтернативное движение на переправе в районе Новой Каховки.

Видео дня

Потери оккупантов за сутки составили: 43 военных, 3 танка, самоходная артустановка и 9 единиц автобронетехники.

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Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Юг Украины Война в Украине Война России против Украины

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