ВСУ поразили три очага вражеских сил на юге

23 сентября, 07:02
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ВСУ (Фото:facebook.com/okPivden)

ВСУ (Фото:facebook.com/okPivden)

Украинская авиация за сутки, 22 сентября, нанесла 13 ударов по врагу. Силами противовоздушной обороны в Николаевском и Баштанском районах были сбиты пять вражеских дронов-камикадзе.

Об этом сообщили в Оперативном командовании Юг.

Ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено около 280 огневых задач, в том числе по поражению двух пунктов управления в Бериславе и Новой Каховке, трех ячеек вражеских сил и техники в Херсонском и Каховском районах, одного склада с боеприпасами — в Бериславском. Попытки врага с наступлением темноты направить колонну военной техники по Каховскому мосту остановлены контрольным огневым поражением. Результаты доразведываются.

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Подтвержденные потери врага составляют: 18 военных, три крупнокалиберных гаубицы Мста-Б и Мста-С, два танка и две единицы другой авто-бронетехники.

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Подтверждено результативное поражение накануне понтонной переправы в районе Львова.

https://www.youtube.com/embed/DzORnwKkfTY
Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Юг Украины Война в Украине Война России против Украины

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