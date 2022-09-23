ВСУ поразили три очага вражеских сил на юге
ВСУ (Фото:facebook.com/okPivden)
Украинская авиация за сутки, 22 сентября, нанесла 13 ударов по врагу. Силами противовоздушной обороны в Николаевском и Баштанском районах были сбиты пять вражеских дронов-камикадзе.
Об этом сообщили в Оперативном командовании Юг.
Ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено около 280 огневых задач, в том числе по поражению двух пунктов управления в Бериславе и Новой Каховке, трех ячеек вражеских сил и техники в Херсонском и Каховском районах, одного склада с боеприпасами — в Бериславском. Попытки врага с наступлением темноты направить колонну военной техники по Каховскому мосту остановлены контрольным огневым поражением. Результаты доразведываются.
Подтвержденные потери врага составляют: 18 военных, три крупнокалиберных гаубицы Мста-Б и Мста-С, два танка и две единицы другой авто-бронетехники.
Подтверждено результативное поражение накануне понтонной переправы в районе Львова.
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