ВСУ уничтожили четыре склада боеприпасов врага на юге и полсотни оккупантов

23 октября, 03:26
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ВСУ (Фото:facebook.com/okPivden/)

ВСУ (Фото:facebook.com/okPivden/)

В ответ на три авиаудара вражескими вертолетами украинские зенитчики ответили сбиванием еще одного, второго за этот боевой день, вражеского Аллигатора. Ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено более двухсот огневых задач.

Об этом сообщили в Оперативном командовании Юг.

За сутки 22 октября украинская авиация нанесла пять ударов по районам сосредоточения вооружения и техники, живой силы и систем противовоздушной обороны.

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Ориентировочные потери противника за сутки составляют: 47 военных, два танка, реактивная система залпового огня Град, противотанковый ракетный комплекс, 16 единиц автобронетанковой техники и четыре склада с боеприпасами в Первомайском и Бериславском районах. Повреждена самоходная крупнокалиберная гаубица Мста-С и еще три единицы автобронетехники.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Юг Украины Война в Украине Война России против Украины

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