ВСУ уничтожили два командных и два пункта управления врага на юге 22 сентября, 05:16 ВСУ (Фото:facebook.com/okPivden)

За сутки, 21 сентября, на Южнобужском направлении ВСУ уничтожили два командных и два пункта управления врага. Украинская авиация нанесла 21 удар по врагу с неба.

Об этом сообщили в Оперативном командовании Юг.



Кроме того, морские пехотинцы уничтожили вражеский вертолет Ми-24 с земли в районе Костромки. При попытке россиян проводить воздушную разведку, украинские подразделения обнаружили и уничтожили два шпиона типа Орлан-10.

Видео дня

В Командовании добавили, что с целью защиты своих подразделений от авиационных и ракетных ударов оккупанты развернули подразделения противовоздушной обороны в Бериславском районе.

Ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ выполнили около 280 огневых задач, в результате которых были поражены:

2 командных пункта непосредственно в Херсоне;

2 пунктов управления в Нововоскресенском и Дудчанах;

2 склада боеприпасов в Пятихатках и Херсоне;

3 района скопления вооружения, техники и живой силы в Дудчанах и Новой Каховке;

радиолокационную станцию Зоопарк противника в Крутом Яру.

«При попытке оккупантов реализовать замысел по перемещению с одного берега Днепра на другой, нашим огневым контролем была остановлена попытка проехать Каховской дамбой и отплыть баржой из Херсона», — добавили в Оперативном командовании.

За сутки оккупанты потеряли 41 военного, 4 танка, 12 единиц другой автобронетехники и зенитно-ракетный комплекс Бук-М2/3.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.