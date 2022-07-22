ВСУ на юге поразили пять опорных пунктов и два склада боеприпасов врага 22 июля, 01:44 Уничтожение врага на юге (Фото:facebook.com/okPivden)

На южных рубежах ВСУ с воздуха нанесли удары врагу. Были уничтожены 35 оккупантов и российская техника.

Об этом сообщили в Оперативном командовании Юг.



Отмечается, что враг продолжает вести оборонные действия, держась за отступные рубежи. После понесенных потерь личный состав 34-й отдельной мотострелковой бригады оккупационных войск отказывается идти в бой.

Видео дня

К вечеру враг нанес авиационный удар в район Потёмкино. Без потерь с украинской стороны.

Украинские авиаторы в течение боевого дня нанесли восемь ударов по враждебным позициям и запасам.

Бомбардировщиками и самолетами штурмовой авиации отработано пять ударов, а вертолетными парами — три. Нанесено поражение по пяти опорным пунктам и двум складам боеприпасов в Скадовском и Бериславском районах Херсонщины, а также по месту скопления вражеского личного состава Николаевской области.

Всего ракетно-артиллерийскими подразделениями ВСУ выполнено более 230 огневых задач. Подтверждены потери врага в составе: 35 человек, самоходная гаубица Мста-С, два беспилотных разведчика, три единицы бронированной и восемь автомобильной техники. Окончательные потери расследуются.

ВСУ будет проще освободить Херсон – Кирилл Михайлов, Conflict Intelligence Team https://www.youtube.com/embed/hEG0AD7LpxU

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.