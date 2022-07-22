ВСУ на юге поразили пять опорных пунктов и два склада боеприпасов врага
Уничтожение врага на юге (Фото:facebook.com/okPivden)
На южных рубежах ВСУ с воздуха нанесли удары врагу. Были уничтожены 35 оккупантов и российская техника.
Об этом сообщили в Оперативном командовании Юг.
Отмечается, что враг продолжает вести оборонные действия, держась за отступные рубежи. После понесенных потерь личный состав 34-й отдельной мотострелковой бригады оккупационных войск отказывается идти в бой.
К вечеру враг нанес авиационный удар в район Потёмкино. Без потерь с украинской стороны.
Украинские авиаторы в течение боевого дня нанесли восемь ударов по враждебным позициям и запасам.
Бомбардировщиками и самолетами штурмовой авиации отработано пять ударов, а вертолетными парами — три. Нанесено поражение по пяти опорным пунктам и двум складам боеприпасов в Скадовском и Бериславском районах Херсонщины, а также по месту скопления вражеского личного состава Николаевской области.
Всего ракетно-артиллерийскими подразделениями ВСУ выполнено более 230 огневых задач. Подтверждены потери врага в составе: 35 человек, самоходная гаубица Мста-С, два беспилотных разведчика, три единицы бронированной и восемь автомобильной техники. Окончательные потери расследуются.
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