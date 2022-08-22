Украинская авиация на юге нанесла удары по вражескому опорному пункту и уничтожила две установки С-300

22 августа, 03:10
ВСУ (Фото:facebook.com/kpszsu)

ВСУ (Фото:facebook.com/kpszsu)

Украинская авиация за сутки, 21 августа, нанесла два удара по опорному пункту, скоплению живой силы, вооружения и техники в районах Александровки и Бурхановки. Было уничтожено 20 оккупантов.

Об этом сообщили в Оперативном командовании Юг.

В рамках выполнения огневых задач ракетно-артиллерийскими подразделениями усилен огневой контроль и откорректирована пропускная способность Каховского моста. Оккупационным войскам нанесены потери в количестве 20 россиян, одной корпусной самоходной пушки типа Гиацинт-С, одной самоходной гаубицы Мста-С, двух пусковых установок С-300, одной радиолокационной станции подсветки и наведения, а также мобильный радиолокационный комплекс обнаружения аэродинамических и баллистических объектов Небо-М, два буксированных миномета 120-го калибра, три единицы бронированной техники. Окончательные потери врага уточняются.

Видео дня

https://www.youtube.com/embed/9Yox0OTAdcs
Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Юг Украины Война в Украине Война России против Украины

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