ВСУ нанесли 10 авиуадаров по врагу на юге: уничтожены командный пункт и шесть складов боеприпасов 21 июля, 03:13 Украинское сопротивление в оккупированном Херсоне (Фото:facebook.com/okPivden)

Украинская авиация на южном направлении за день, 20 июля, нанесла десять ударов по вражеским позициям. Из них три вертолетных и семь с применением бомбардировщиков и штурмовиков.

Об этом сообщили в Оперативном командовании Юг.



В ходе вылетов поражено пять вражеских опорных пунктов, несколько скоплений живой силы и техники противника в Херсонской области, а также два склада боеприпасов в Николаевской и Херсонской областях.

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Ракетно-артиллерийскими подразделениями ВСУ выполнено более 200 огневых задач, в результате чего вражеское войско потеряло 111 человек, гаубицу Мста-Б, 2 самоходные артиллерийско-минометные установки Нона-С, беспилотный летательный аппарат типа Элерон единиц бронированной и другой автомобильной техники.

Подтверждено уничтожение командного и командно-наблюдательного пункта, еще 6 складов боеприпасов в Херсонском, Бериславском и Каховском районах.

Штормовая погода в северо-западной части Черного моря продолжает создавать предпосылки к усилению активности движения вражеских мин.

«При этом корабельно-катерная группировка черноморского флота уменьшила состав до 2 ракетных и 1 большого десантного корабля», — говорится в сообщении.

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