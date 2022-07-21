ВСУ нанесли 10 авиуадаров по врагу на юге: уничтожены командный пункт и шесть складов боеприпасов

21 июля, 03:13
Украинское сопротивление в оккупированном Херсоне (Фото:facebook.com/okPivden)

Украинское сопротивление в оккупированном Херсоне (Фото:facebook.com/okPivden)

Украинская авиация на южном направлении за день, 20 июля, нанесла десять ударов по вражеским позициям. Из них три вертолетных и семь с применением бомбардировщиков и штурмовиков.

Об этом сообщили в Оперативном командовании Юг.

В ходе вылетов поражено пять вражеских опорных пунктов, несколько скоплений живой силы и техники противника в Херсонской области, а также два склада боеприпасов в Николаевской и Херсонской областях.

Видео дня
https://www.facebook.com/watch/?v=1458678244590456&ref=sharing

Ракетно-артиллерийскими подразделениями ВСУ выполнено более 200 огневых задач, в результате чего вражеское войско потеряло 111 человек, гаубицу Мста-Б, 2 самоходные артиллерийско-минометные установки Нона-С, беспилотный летательный аппарат типа Элерон единиц бронированной и другой автомобильной техники.

Читайте также:
Россия ужесточает меры безопасности в Крыму — ВМС ВСУ

Подтверждено уничтожение командного и командно-наблюдательного пункта, еще 6 складов боеприпасов в Херсонском, Бериславском и Каховском районах.

Штормовая погода в северо-западной части Черного моря продолжает создавать предпосылки к усилению активности движения вражеских мин.

«При этом корабельно-катерная группировка черноморского флота уменьшила состав до 2 ракетных и 1 большого десантного корабля», — говорится в сообщении.

Читайте также:
«Немного терпения». Подоляк заявил, что планы Кремля по Украине разрушат ВСУ и дальнобойная артиллерия
Редактор: Дарья Харченко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Николаев Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Херсон Херсонская область Юг Украины Николаевская область Война в Украине Война России против Украины

Эксклюзивы НВ

Иоланта Берк: «Мысленно перенеситесь в то время, когда все проблемы, с которыми вы пытаетесь справиться сегодня, будут решены» (Фото:AllaSerebrina/Depositphotos)
Не зацикливаясь на прошлом. Как создать для себя лучшее будущее
Иоланта Берк
Вся судебная система Китая подчинена искусственному интеллекту (Фото:НВ)
Утопия или будущее? /
Как работают суды в Китае, где решения принимает не человек, а искусственный интеллект
20 июля, 20:03
IT-индустрия
Слуга народа на фоне скандала, спровоцированного Марьяной Безуглой, отобрала у Николая Тищенко полномочия главы закарпатской ячейки партии (Фото:Коллаж НВ)
Депутат-скандал против депутата-проблемы /
Почему поссорились «слуги» Николай Тищенко и Марьяна Безуглая и как отреагировала Банковая
20 июля, 18:26
Политика
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X