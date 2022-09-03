ВСУ на юге поразили вражеский командно-наблюдательный пункт и три склада боеприпасов
Юг Украины (Фото:facebook.com/okPivden)
Вооруженные силы Украины за сутки, 2 сентября, уничтожили на юге 106 оккупантов и 60 единиц вражеской техники. Также были поражены два пункта боеснабжения и три склада боеприпасов.
Об этом сообщили в Оперативном командовании Юг.
ВСУ захватили два танка Т-62, боевую машину десанта, БТР-82, много оружия с боекомплектом, а также взяли в плен трех российских военных.
Украинская авиация нанесла 22 удара, а ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено более 400 артиллерийских задач.
ВСУ поразили командно-наблюдательный пункт 205 отдельной мотострелковой казачьей бригады и понтонную переправу возле Казацкого.
Также были поражены два пункта боеснабжения и три боеприпаса в Херсонском и Бериславском районах.
Потери россиян на юге за сутки:
14 танков Т-72 и Т-62;
гаубица Мста-Б;
авиадесантная самоходная артиллерийско-минометная установка;
2 реактивные системы залпового огня Ураган;
3 пушки-гаубицы 152-го калибра;
мобильный миномет 120 калибра;
2 беспилотных разведчика;
35 единиц автобронетехники.
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