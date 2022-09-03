ВСУ на юге поразили вражеский командно-наблюдательный пункт и три склада боеприпасов 3 сентября, 03:58 Юг Украины (Фото:facebook.com/okPivden)

Вооруженные силы Украины за сутки, 2 сентября, уничтожили на юге 106 оккупантов и 60 единиц вражеской техники. Также были поражены два пункта боеснабжения и три склада боеприпасов.

Об этом сообщили в Оперативном командовании Юг.



ВСУ захватили два танка Т-62, боевую машину десанта, БТР-82, много оружия с боекомплектом, а также взяли в плен трех российских военных.

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Украинская авиация нанесла 22 удара, а ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено более 400 артиллерийских задач.

ВСУ поразили командно-наблюдательный пункт 205 отдельной мотострелковой казачьей бригады и понтонную переправу возле Казацкого.

Также были поражены два пункта боеснабжения и три боеприпаса в Херсонском и Бериславском районах.

Потери россиян на юге за сутки:

14 танков Т-72 и Т-62;

гаубица Мста-Б;

авиадесантная самоходная артиллерийско-минометная установка;

2 реактивные системы залпового огня Ураган;

3 пушки-гаубицы 152-го калибра;

мобильный миномет 120 калибра;

2 беспилотных разведчика;

35 единиц автобронетехники.

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