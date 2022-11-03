ВСУ уничтожили четыре вражеских склада с боеприпасами и Град на юге
ВСУ (Фото:facebook.com/okPivden)
За сутки, 2 ноября, подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ выполнили около 150 огневых задач на юге. В частности, были поражены четыре склада с боеприпасами оккупантов.
Об этом сообщили в Оперативном командовании Юг.
ВСУ также уничтожили восемь оккупантов, два танка, реактивную систему залпового огня Град, инженерную машину разграждения ИМР-1, девять единиц автобронетехники, четыре склада с боеприпасами (в Баштанском и Бериславском районах), шесть железнодорожных цистерн с горючим и смазочными запасами вражеской армии.
Кроме того, был поврежден один танк, пять единиц автобронетехники, реактивная система залпового огня Град и буксированная гаубица Д-20.