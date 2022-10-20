Более 440 огневых задач. ВСУ уничтожили два склада боеприпасов и шесть танков врага на юге

20 октября, 03:17
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ВСУ (Фото:facebook.com/okPivden)

ВСУ (Фото:facebook.com/okPivden)

Украинская авиация нанесла шесть ударов по позициям врага. В частности, по пунктам развертывания ЗРК Бук-2 М, ТОР и Панцирь на юге Украины.

Об этом сообщили в Оперативном командовании Юг.

Пара вертолетов Ми-24 и Ми-8 атаковала район сосредоточения живой силы и техники врага неподалеку от Любомировки.

Потери врага за сутки составляют:

Видео дня

43 военнослужащих;

шесть танков;

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девять единиц автобронетехники;

две гаубицы 152 калибра;

командно-штабная машина;

вражеский беспилотник-разведчик;

два склада боеприпасов в Бериславском районе.

Ракетно-артиллерийские подразделения Сил обороны в день отработали более 440 огневых задач.

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Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Юг Украины Война в Украине Война России против Украины

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