Более 440 огневых задач. ВСУ уничтожили два склада боеприпасов и шесть танков врага на юге
ВСУ (Фото:facebook.com/okPivden)
Украинская авиация нанесла шесть ударов по позициям врага. В частности, по пунктам развертывания ЗРК Бук-2 М, ТОР и Панцирь на юге Украины.
Об этом сообщили в Оперативном командовании Юг.
Пара вертолетов Ми-24 и Ми-8 атаковала район сосредоточения живой силы и техники врага неподалеку от Любомировки.
Потери врага за сутки составляют:
43 военнослужащих;
шесть танков;
девять единиц автобронетехники;
две гаубицы 152 калибра;
командно-штабная машина;
вражеский беспилотник-разведчик;
два склада боеприпасов в Бериславском районе.
Ракетно-артиллерийские подразделения Сил обороны в день отработали более 440 огневых задач.