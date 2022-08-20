Украинская авиация 11 раз ударила по позициям врага на юге

20 августа, 02:23
ВСУ (Фото:facebook.com/okPivden)

ВСУ (Фото:facebook.com/okPivden)

За сутки, 19 августа, на юге украинская авиация 11 раз ударила по позициям врага. В то же время россияне обстреливали Марганец и Мировскую общину Никопольщины.

Об этом сообщили в Оперативном командовании Юг.

В результате ударов оккупантов ранены гражданские лица, разрушено здание заведения социальной инфраструктуры, повреждены пять частных домов.

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Украинская авиация нанесла 11 ударов по вражеским позициям в районах Александровки, Благодатного, Великополья, Новопетровки, Костромки, Белогорки, Брускинского.

Продолжая выполнение огневых задач, ракетно-артиллерийскими подразделениями ВСУ повлекли потери врага в количестве: 17 оккупантов, радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы Зоопарк 1, четыре единицы автомобильной и бронированной техники. Окончательные потери врага дознаются.

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Корабельная группировка вражеского флота из 12 кораблей и катеров маневрирует вдоль крымского побережья, укрываясь от вероятного поражения. Но наготове держит два надводных ракетоносителя, снаряженных 16 ракетами и две ВДК.

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Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Юг Украины Война в Украине Война России против Украины

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