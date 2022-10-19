ВСУ уничтожили три склада боеприпасов врага на юге 19 октября, 04:18 ВСУ (Фото:facebook.com/okPivden)

В течение суток, 18 октября, авиация ВСУ отработала 15 ударов по районам расположения опорных пунктов и сил и средств противника. Были уничтожены три склада с боеприпасами в Бериславском и Баштанском районах.

Об этом сообщили в Оперативном командовании Юг.



В целях уточнения положения украинских войск и корректировки огня артиллерии враг активно проводит аэроразведку.

Из реактивных систем залпового огня Град и Ураган дважды обстреляны недавно освобожденные населенные пункты Петропавловка и Трифоновка в Бериславском районе Херсонской области. Без потерь.

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Потери врага за сутки составляют: 84 военных, две самоходные крупнокалиберные гаубицы типа Акация и Мста-С, танк, три единицы автобронетехники, а также три склада с боеприпасами в Бериславском и Баштанском районах.