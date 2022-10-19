ВСУ уничтожили три склада боеприпасов врага на юге

19 октября, 04:18
Поделиться:
ВСУ (Фото:facebook.com/okPivden)

ВСУ (Фото:facebook.com/okPivden)

В течение суток, 18 октября, авиация ВСУ отработала 15 ударов по районам расположения опорных пунктов и сил и средств противника. Были уничтожены три склада с боеприпасами в Бериславском и Баштанском районах.

Об этом сообщили в Оперативном командовании Юг.

В целях уточнения положения украинских войск и корректировки огня артиллерии враг активно проводит аэроразведку.

Читайте также:

Грузовик российских войск припаркован возле здания украинского областного совета в Херсоне. Июль 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko) «Ожидаем „жест доброй воли“». Как ВСУ отвоевывают юг у трусливой армии РФ — интервью с Натальей Гуменюк

Из реактивных систем залпового огня Град и Ураган дважды обстреляны недавно освобожденные населенные пункты Петропавловка и Трифоновка в Бериславском районе Херсонской области. Без потерь.

Видео дня

Потери врага за сутки составляют: 84 военных, две самоходные крупнокалиберные гаубицы типа Акация и Мста-С, танк, три единицы автобронетехники, а также три склада с боеприпасами в Бериславском и Баштанском районах.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Юг Украины Война в Украине Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X