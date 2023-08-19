ВСУ прорвались к первой линии российской обороны Токмака — СМИ 19 августа, 10:00 ВСУ продолжают контрнаступление на юге и востоке Украины (Фото:Sergiy Chalyi/Reuters)

Вооруженные силы Украины прорвались через минное поле и достигли успеха во время наступления на Токмак Запорожской области, заявило агентство CBS News со ссылкой на официальных лиц США.

Официальный представитель США в четверг, 18 августа, сообщил, что украинские войска прорвались к северу от Токмака и сейчас вступают в бой с первой линией российской обороны, которая удерживает город.

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Сообщается, что освобождение Токмака и дальнейшее продвижение к Мелитополю будет сложной задачей для украинского контрнаступления, которое достигает постепенных успехов с начала этого лета.

Отмечается, что одной из целей контрнаступления ВСУ является продвижение на юг через мощные российские укрепления с целью возвращения оккупированного Мелитополя — ворот в Крым.

Контрнаступление ВСУ: что известно

В конце июля издание The New York Times сообщило, что началась новая фаза контрнаступления Украины, главный удар которой пришелся на юго-восток, где бойцы ВСУ постепенно продвигаются через минные поля и под атаками российской авиации.

4 августа заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что украинским военнослужащим удалось прорвать оборону российских оккупантов в некоторых местах на южных направлениях.

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Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что украинские защитники "шаг за шагом продолжают создавать условия для продвижения вперед". Глава Минобороны Алексей Резников говорил, что контрнаступление отстает от графика, но идет по плану.

16 августа ведомство сообщило об освобождении Урожайного. Всего в июне Силы обороны отвоевали девять населенных пунктов на юге и востоке Украины, в июле — Старомайорское.