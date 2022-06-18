ВСУ на юге уничтожили тяжелую огнеметную систему оккупантов
ВСУ за сутки уничтожили 57 оккупантов на юге (Фото:facebook.com/okPivden)
За сутки, 17 июня, украинские военные, в том числе ракетно-артиллерийские подразделения выполнили около 120 огневых задач. Было уничтожено 57 солдат и офицеров противника.
Об этом сообщает оперативное командование Юг.
Кроме того, ВСУ ликвидировали один танк Т-72, тяжелую огнеметную систему ТОС-1 Буратино, гаубицу Мста-Б, самоходную артиллерийскую установку Гиацинт, несколько многоцелевых бронированных тягачей, а также девять автомобилей. Также точным ударом ВСУ был разбит очередной полевой состав боеприпасов.
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