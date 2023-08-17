Украинские бойцы уничтожили российский вертолет Ka-52 под Бахмутом

17 августа, 08:20
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Российский вертолет Ка-52 в оккупированной Луганской области (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российский вертолет Ка-52 в оккупированной Луганской области (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Украинские военные сбили еще один ударный вертолет Ка-52 россиян на Бахмутском направлении в четверг утром, 17 августа.

Об этом сообщил командующий Воздушных сил ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук.

«Спасибо подразделению ЗРВ [зенитных ракетных войск] Воздушных сил за успешную боевую работу», — написал он в Telegram.

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Ка-52 (Аллигатор) — российский боевой вертолет, который осуществляет разведку местности и координирует действия группы боевых вертолетов. Он может поражать бронированную и небронированную технику, живую силу и воздушные цели на поле боя.

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По данным Генштаба, всего с начала полномасштабной войны против Украины Россия потеряла 314 вертолетов и 315 самолетов.

Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Ка-52 Бахмут Война России против Украины Воздушные силы Вооруженных сил Украины

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