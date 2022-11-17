ВСУ сбили два ударных российских дрона в Херсонской области
ВСУ (Фото:.facebook.com/okPivden)
ВСУ за сутки, 16 ноября, сбили два ударных российских дрона на юге, в Бериславском районе Херсонской области. Также были ранены пять российских военных.
Об этом сообщили в Оперативном командовании Юг.
Украинские военные продолжают контролировать ситуацию в Южнобужском и Таврическом направлениях. Ракетно-артиллерийскими подразделениями Вооруженных сил Украины отработано 45 огневых задач.
В результате действий ВСУ были ранены пять солдат армии РФ, а также уничтожены три единицы авто-бронетехники противника.
В Бериславском районе Херсонской области ВСУ из стрелкового оружия сбили два ударных российских дрона.