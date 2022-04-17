За сутки ВСУ сбили один российский самолет и пять беспилотников

17 апреля, 00:53
Цей матеріал також доступний українською
ВСУ за сутки сбили пять беспилотников РФ (иллюстративный фото) (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)

ВСУ за сутки сбили пять беспилотников РФ (иллюстративный фото) (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)

Поддержи НВ

За сутки 16 апреля Вооруженные силы Украины уничтожили 13 воздушных целей российских оккупантов, в частности, один самолет и пять беспилотников. Об этом сообщило командование Воздушных сил ВСУ.

Война России против Украины — главные события 16 апреля

За сутки 16 апреля зенитно-ракетные подразделения попали в 13 воздушных целей российских оккупантов:

один самолет;

Видео дня

один вертолет;

пять беспилотных летательных аппаратов;

шесть крылатых ракет.

Читайте также:
Над Запорожьем сбили две вражеские ракеты: обломки упали в жилом квартале

«Авиация Воздушных сил — штурмовики Су-25 и бомбардировщики Су-24м под прикрытием истребителей оказали огневую поддержку украинским войскам на нескольких стратегических направлениях, нанеся мощные ракетно-бомбовые удары по российским оккупантам», — также сообщили в командовании.

Накануне ВСУ также сбили самолет и вертолет армии РФ .

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X