За сутки ВСУ сбили один российский самолет и пять беспилотников
ВСУ за сутки сбили пять беспилотников РФ (иллюстративный фото) (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)
За сутки 16 апреля Вооруженные силы Украины уничтожили 13 воздушных целей российских оккупантов, в частности, один самолет и пять беспилотников. Об этом сообщило командование Воздушных сил ВСУ.
Война России против Украины — главные события 16 апреля
За сутки 16 апреля зенитно-ракетные подразделения попали в 13 воздушных целей российских оккупантов:
один самолет;
один вертолет;
пять беспилотных летательных аппаратов;
шесть крылатых ракет.
«Авиация Воздушных сил — штурмовики Су-25 и бомбардировщики Су-24м под прикрытием истребителей оказали огневую поддержку украинским войскам на нескольких стратегических направлениях, нанеся мощные ракетно-бомбовые удары по российским оккупантам», — также сообщили в командовании.
Накануне ВСУ также сбили самолет и вертолет армии РФ .
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