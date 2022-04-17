За сутки ВСУ сбили один российский самолет и пять беспилотников 17 апреля, 00:53 Цей матеріал також доступний українською ВСУ за сутки сбили пять беспилотников РФ (иллюстративный фото) (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)

За сутки 16 апреля Вооруженные силы Украины уничтожили 13 воздушных целей российских оккупантов, в частности, один самолет и пять беспилотников. Об этом сообщило командование Воздушных сил ВСУ.

Война России против Украины — главные события 16 апреля

За сутки 16 апреля зенитно-ракетные подразделения попали в 13 воздушных целей российских оккупантов:

один самолет;

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один вертолет;

пять беспилотных летательных аппаратов;

шесть крылатых ракет.

«Авиация Воздушных сил — штурмовики Су-25 и бомбардировщики Су-24м под прикрытием истребителей оказали огневую поддержку украинским войскам на нескольких стратегических направлениях, нанеся мощные ракетно-бомбовые удары по российским оккупантам», — также сообщили в командовании.



Накануне ВСУ также сбили самолет и вертолет армии РФ .





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