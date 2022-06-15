ВСУ на юге уничтожили два склада боеприпасов и 70 оккупантов
ВСУ (Фото:facebook.com/okPivden)
На южных рубежах защиты во вторник, 14 июня, украинские военные уничтожили 70 захватчиков. А также 60 единиц вражеской техники.
Об этом сообщили в оперативном Командовании Юг.
"Оккупационные войска дважды пытались нанести авиационный удар. Утром вражеский вертолет был сбит нашим подразделением из переносного зенитно-ракетного комплекса, а днем другой вражеский Ми-8 атаковал речную переправу, пытаясь ограничить наши подразделения в маневрах. В ответ нашей авиацией нанесены три удара по скоплению живой силы и военной техники рашистов в Херсонской области. Также нанесены ракетные удары по складам горючего и района сосредоточения техники, подавлено 2 командно-наблюдательных пункта противника», — говорится в сообщении.
Всего за сутки было уничтожено 70 оккупантов и более 60 единиц вражеской техники.
В частности, на юге Украины ВСУ уничтожили:
1 вертолет,
1 самоходная пушка Пион,
1 реактивная система залпового огня Град,
3 гаубицы 152 мм,
19 единиц бронированной,
33 автомобильной,
4 – инженерной техники.
Также уничтожены два склада боеприпасов.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.