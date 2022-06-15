ВСУ на юге уничтожили два склада боеприпасов и 70 оккупантов 15 июня, 02:56 Цей матеріал також доступний українською ВСУ (Фото:facebook.com/okPivden)

На южных рубежах защиты во вторник, 14 июня, украинские военные уничтожили 70 захватчиков. А также 60 единиц вражеской техники.

Об этом сообщили в оперативном Командовании Юг.



"Оккупационные войска дважды пытались нанести авиационный удар. Утром вражеский вертолет был сбит нашим подразделением из переносного зенитно-ракетного комплекса, а днем другой вражеский Ми-8 атаковал речную переправу, пытаясь ограничить наши подразделения в маневрах. В ответ нашей авиацией нанесены три удара по скоплению живой силы и военной техники рашистов в Херсонской области. Также нанесены ракетные удары по складам горючего и района сосредоточения техники, подавлено 2 командно-наблюдательных пункта противника», — говорится в сообщении.

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Всего за сутки было уничтожено 70 оккупантов и более 60 единиц вражеской техники.

В частности, на юге Украины ВСУ уничтожили:

1 вертолет,

1 самоходная пушка Пион,

1 реактивная система залпового огня Град,

3 гаубицы 152 мм,

19 единиц бронированной,

33 автомобильной,

4 – инженерной техники.

Также уничтожены два склада боеприпасов.

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