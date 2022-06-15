ВСУ на юге уничтожили два склада боеприпасов и 70 оккупантов

15 июня, 02:56
Цей матеріал також доступний українською
ВСУ (Фото:facebook.com/okPivden)

ВСУ (Фото:facebook.com/okPivden)

На южных рубежах защиты во вторник, 14 июня, украинские военные уничтожили 70 захватчиков. А также 60 единиц вражеской техники.

Об этом сообщили в оперативном Командовании Юг.

"Оккупационные войска дважды пытались нанести авиационный удар. Утром вражеский вертолет был сбит нашим подразделением из переносного зенитно-ракетного комплекса, а днем другой вражеский Ми-8 атаковал речную переправу, пытаясь ограничить наши подразделения в маневрах. В ответ нашей авиацией нанесены три удара по скоплению живой силы и военной техники рашистов в Херсонской области. Также нанесены ракетные удары по складам горючего и района сосредоточения техники, подавлено 2 командно-наблюдательных пункта противника», — говорится в сообщении.

Видео дня
Читайте также:
«Ключевая цель — освобождение Херсона». Зеленский сообщил, что ВСУ продолжат давить на оккупантов на юге Украине
https://www.facebook.com/watch/?v=325931776361123

Всего за сутки было уничтожено 70 оккупантов и более 60 единиц вражеской техники.

В частности, на юге Украины ВСУ уничтожили:

1 вертолет,

1 самоходная пушка Пион,

1 реактивная система залпового огня Град,

3 гаубицы 152 мм,

19 единиц бронированной,

33 автомобильной,

4 – инженерной техники.

Также уничтожены два склада боеприпасов.

Редактор: Дарья Харченко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Юг Украины Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X