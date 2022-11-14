ВСУ поразили четыре района сосредоточения живой силы и вооружения оккупантов на юге
ВСУ (Фото:facebook.com/okPivden)
ВСУ поразили четыре района сосредоточения живой силы оккупантов и вооружения кафиров на юге.
Об этом сообщили в Оперативном командовании Юг.
Также украинскими ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено 33 огневых задач. Подтверждены результаты вражеских потерь в количестве 40 военных и 7 единиц авто-бронетехники.
В Черном море корабельная группировка врага насчитывает 12 боевых кораблей, среди которых в настоящее время нет ракетоносителя на дежурстве.