ВСУ поразили четыре района сосредоточения живой силы и вооружения оккупантов на юге

14 ноября, 05:00
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ВСУ (Фото:facebook.com/okPivden)

ВСУ (Фото:facebook.com/okPivden)

ВСУ поразили четыре района сосредоточения живой силы оккупантов и вооружения кафиров на юге.

Об этом сообщили в Оперативном командовании Юг.

Также украинскими ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено 33 огневых задач. Подтверждены результаты вражеских потерь в количестве 40 военных и 7 единиц авто-бронетехники.

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В Черном море корабельная группировка врага насчитывает 12 боевых кораблей, среди которых в настоящее время нет ракетоносителя на дежурстве.

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Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Херсон Херсонская область Юг Украины Война в Украине Война России против Украины

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