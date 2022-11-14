ВСУ поразили четыре района сосредоточения живой силы и вооружения оккупантов на юге 14 ноября, 05:00 ВСУ (Фото:facebook.com/okPivden)

ВСУ поразили четыре района сосредоточения живой силы оккупантов и вооружения кафиров на юге.

Об этом сообщили в Оперативном командовании Юг.

Также украинскими ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено 33 огневых задач. Подтверждены результаты вражеских потерь в количестве 40 военных и 7 единиц авто-бронетехники.

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В Черном море корабельная группировка врага насчитывает 12 боевых кораблей, среди которых в настоящее время нет ракетоносителя на дежурстве.