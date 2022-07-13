Украинские силы атаковали скопление оккупантов в Чкаловом и нанесли удар по Чернобаевке — ОК ЮГ

13 июля, 16:46
ВСУ в Никопольском районе уничтожили два беспилотника-разведчика (Фото:Генштаб)

ВСУ в Никопольском районе уничтожили два беспилотника-разведчика (Фото:Генштаб)

Украинские силы нанесли удар по скоплению оккупантов в Чкаловом и складу боеприпасов в Чернобаевке в ночь на среду, 13 июля. Об этом сообщает Оперативное командование Юг.

«Ночные ракетно-артиллерийские удары наших подразделений произошли, в частности, по скоплению сил противника в Чкалово и по складу боеприпасов в Чернобаевке», — говорится в сообщении в Facebook.

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Также ВСУ в Никопольском районе уничтожили два беспилотника-разведчика, которым войска РФ пытались разоблачить позиции ВСУ и скорректировать свой огонь.

По данным командования, потери оккупантов за ночь составили:

  • 11 оккупантов;
  • 3 единицы бронетехники
  • 2 единицы автомобильной техники.

Отмечается, что остальные потери доразведываются.

https://www.facebook.com/watch/?v=3161221950858775

Ранее Генштаб сообщал, что на Южнобугском направлении российские оккупанты пытались помешать перегруппировке украинских войск.

За минувшие сутки в Украине, по данным Генштаба, ликвидировали около 100 российских оккупантов. Всего Россия потеряла уже 37570 своих военных.

https://www.youtube.com/embed/58mr-X4riF8
Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Юг Украины Война России против Украины Чернобаевка

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