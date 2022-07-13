Украинские силы атаковали скопление оккупантов в Чкаловом и нанесли удар по Чернобаевке — ОК ЮГ
ВСУ в Никопольском районе уничтожили два беспилотника-разведчика (Фото:Генштаб)
Украинские силы нанесли удар по скоплению оккупантов в Чкаловом и складу боеприпасов в Чернобаевке в ночь на среду, 13 июля. Об этом сообщает Оперативное командование Юг.
«Ночные ракетно-артиллерийские удары наших подразделений произошли, в частности, по скоплению сил противника в Чкалово и по складу боеприпасов в Чернобаевке», — говорится в сообщении в Facebook.
Также ВСУ в Никопольском районе уничтожили два беспилотника-разведчика, которым войска РФ пытались разоблачить позиции ВСУ и скорректировать свой огонь.
По данным командования, потери оккупантов за ночь составили:
- 11 оккупантов;
- 3 единицы бронетехники
- 2 единицы автомобильной техники.
Отмечается, что остальные потери доразведываются.
Ранее Генштаб сообщал, что на Южнобугском направлении российские оккупанты пытались помешать перегруппировке украинских войск.
За минувшие сутки в Украине, по данным Генштаба, ликвидировали около 100 российских оккупантов. Всего Россия потеряла уже 37570 своих военных.
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