Украинские силы атаковали скопление оккупантов в Чкаловом и нанесли удар по Чернобаевке — ОК ЮГ 13 июля, 16:46 ВСУ в Никопольском районе уничтожили два беспилотника-разведчика (Фото:Генштаб)

Украинские силы нанесли удар по скоплению оккупантов в Чкаловом и складу боеприпасов в Чернобаевке в ночь на среду, 13 июля. Об этом сообщает Оперативное командование Юг.

«Ночные ракетно-артиллерийские удары наших подразделений произошли, в частности, по скоплению сил противника в Чкалово и по складу боеприпасов в Чернобаевке», — говорится в сообщении в Facebook.

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Также ВСУ в Никопольском районе уничтожили два беспилотника-разведчика, которым войска РФ пытались разоблачить позиции ВСУ и скорректировать свой огонь.

По данным командования, потери оккупантов за ночь составили:

11 оккупантов;

3 единицы бронетехники

2 единицы автомобильной техники.

Отмечается, что остальные потери доразведываются.

Ранее Генштаб сообщал, что на Южнобугском направлении российские оккупанты пытались помешать перегруппировке украинских войск.

За минувшие сутки в Украине, по данным Генштаба, ликвидировали около 100 российских оккупантов. Всего Россия потеряла уже 37570 своих военных.

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