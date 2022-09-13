ВСУ уничтожили три района сосредоточения вооружения и два пункта управления врага на юге

13 сентября, 02:50
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ВСУ (Фото:facebook.com/okPivden)

ВСУ (Фото:facebook.com/okPivden)

Украинская авиация за сутки, 12 сентября, нанесли два удара по силам противника в районе Новопетровки Херсонской области. Ракетно-артиллерийские подразделения выполнили около 300 огневых задач.

Об этом сообщили в Оперативном командовании Юг.

Поражение направлялось на три района сосредоточения вооружения и техники, два пункта управления, станцию радиоэлектронной борьбы.

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«Для развеивания оккупационных мифов о восстановлении мостов, огневым контролем, примененным по Антоновскому мосту, в который раз была закреплена его непригодность к использованию», — добавили в Командовании.

За сутки враг потерял:

59 военных;

1 танк;

5 гаубиц 152-го калибра, в том числе и самоходных — Мста-Б и Мста-С, командно-штабную машину и машину управления;

12 единиц другой автобронетехники.

Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Юг Украины Война в Украине Война России против Украины

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