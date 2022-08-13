ВСУ ударили по мосту дамбы в Новой Каховке и вывели его из строя 13 августа, 03:41 ВСУ (Фото:facebook.com/okPivden)

Украинская авиация за сутки, 12 августа, нанесла пять ударов по опорным пунктам и скоплению вооружения и техники в Баштанском, Бериславском и Херсонском районах. Обеспечено поражение автомобильного моста дамбы Новой Каховки с контрольным исключением использования по назначению.

Об этом сообщили в Оперативном командовании Юг.

Подтвержденные потери врага составляют: 46 россиян, 15 единиц бронированной, инженерной и автомобильной техники. Окончательные потери врага уточняются.

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