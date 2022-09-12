ВСУ на юге выполнили 270 огневых задач: уничтожены 40 оккупантов и склад с боеприпасами
ВСУ (Фото:instagram.com/ministry_of_defense_ru/)
На юге за сутки, 11 сентября, ВСУ уничтожили склад боеприпасов, район сосредоточения вражеского вооружения и техники, станцию РЭБ, а также живую силу россиян. Ракетно-артиллерийскими подразделениями было выполнено 270 огневых задач.
Об этом сообщили в Оперативном командовании Юг.
270 огневых задач, связанных с уничтожением района сосредоточения вражеского вооружения и техники, станции радиоэлектронной борьбы, двух складов боеприпасов.
По данным Командования, враг за прошедший день потерял:
40 человек;
4 танка;
4 единицы бронированной техники;
3 самоходных гаубицы Мста-С;
склад боеприпасов в Каховке.
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