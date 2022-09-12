ВСУ на юге выполнили 270 огневых задач: уничтожены 40 оккупантов и склад с боеприпасами

12 сентября, 02:48
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ВСУ (Фото:instagram.com/ministry_of_defense_ru/)

ВСУ (Фото:instagram.com/ministry_of_defense_ru/)

На юге за сутки, 11 сентября, ВСУ уничтожили склад боеприпасов, район сосредоточения вражеского вооружения и техники, станцию РЭБ, а также живую силу россиян. Ракетно-артиллерийскими подразделениями было выполнено 270 огневых задач.

Об этом сообщили в Оперативном командовании Юг.

270 огневых задач, связанных с уничтожением района сосредоточения вражеского вооружения и техники, станции радиоэлектронной борьбы, двух складов боеприпасов.

Видео дня

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По данным Командования, враг за прошедший день потерял:

40 человек;

4 танка;

4 единицы бронированной техники;

3 самоходных гаубицы Мста-С;

склад боеприпасов в Каховке.

Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Юг Украины Война в Украине Война России против Украины

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