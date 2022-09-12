ВСУ на юге выполнили 270 огневых задач: уничтожены 40 оккупантов и склад с боеприпасами 12 сентября, 02:48 ВСУ (Фото:instagram.com/ministry_of_defense_ru/)

На юге за сутки, 11 сентября, ВСУ уничтожили склад боеприпасов, район сосредоточения вражеского вооружения и техники, станцию РЭБ, а также живую силу россиян. Ракетно-артиллерийскими подразделениями было выполнено 270 огневых задач.

Об этом сообщили в Оперативном командовании Юг.



270 огневых задач, связанных с уничтожением района сосредоточения вражеского вооружения и техники, станции радиоэлектронной борьбы, двух складов боеприпасов.

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По данным Командования, враг за прошедший день потерял:

40 человек;

4 танка;

4 единицы бронированной техники;

3 самоходных гаубицы Мста-С;

склад боеприпасов в Каховке.

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