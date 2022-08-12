ВСУ ударили по опорному пункту врага в Херсонской области

12 августа, 03:09
ВСУ (Фото:facebook.com/okPivden)

ВСУ (Фото:facebook.com/okPivden)

За сутки, 11 августа, на юге украинская авиация нанесла два удара: по опорному пункту врага, неподалеку от Андреевки и по скоплению вражеской сил и техники возле Брускинского.

Об этом сообщили в Оперативном командовании Юг.

Ракетно-артиллерийскими подразделениями в рамках выполнения огневых задач за сутки обеспечены потери врага в количестве: 19 российских военных, четыре единицы бронированной и автомобильной техники и еще один склад боеприпасов в Бериславском районе Херсонщины.

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Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Юг Украины Война в Украине Война России против Украины

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