ВСУ на юге выполнили более 330 огневых задач
ВСУ (Фото:facebook.com/okPivden)
Вооруженные силы Украины за сутки, 11 сентября, нанесли 10 авиаударов по врагу и выполнили 330 огневых задач. В результате атак было уничтожено 80 оккупантов.
Об этом сообщили в Оперативном командовании Юг.
Украинская авиация нанесла семь ударов, ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено более 330 огневых задач, в том числе по районам сосредоточения вооружения и техники, понтонной переправе и мостам.
Потери оккупантов на юге за сутки:
8 танков;
17 единиц автобронетехники;
1 гаубица Мста-Б;
1 БПЛА Орлан-10;
3 склада боеприпасов в Николаевском, Херсонском и Бериславском районах;
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