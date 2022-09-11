ВСУ на юге выполнили более 330 огневых задач 11 сентября, 05:15 ВСУ (Фото:facebook.com/okPivden)

Вооруженные силы Украины за сутки, 11 сентября, нанесли 10 авиаударов по врагу и выполнили 330 огневых задач. В результате атак было уничтожено 80 оккупантов.

Об этом сообщили в Оперативном командовании Юг.



Украинская авиация нанесла семь ударов, ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено более 330 огневых задач, в том числе по районам сосредоточения вооружения и техники, понтонной переправе и мостам.

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Потери оккупантов на юге за сутки:

8 танков;

17 единиц автобронетехники;

1 гаубица Мста-Б;

1 БПЛА Орлан-10;

3 склада боеприпасов в Николаевском, Херсонском и Бериславском районах;

В районе Новой Каховки поражена паромная переправа.

В Черном море вдоль крымского побережья маневрируют 13 кораблей, среди которых 2 надводных ракетоносителя с 16 крылатыми ракетами Калибр.

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