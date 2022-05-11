Ждут 200-го самолета. За сутки ВСУ сбили пять вражеских целей

11 мая, 00:21
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Самолеты ВСУ (Фото:facebook.com/kpszsu)

Самолеты ВСУ (Фото:facebook.com/kpszsu)

За сутки, 10 мая, противовоздушная оборона Украины уничтожила пять вражеских целей. В том числе четыре беспилотника.

Война России против Украины — главные события 10 мая

Об этом рассказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"Сегодня вся страна с нетерпением ждет символического 200-го самолета российских оккупантов. Вынуждены признать, пока нет. Сами ждем, потому что не залетают нацисты под адский огонь нашего ЗРВ. Даже воздушный парад был отменен на победу. Берегут московиты технику», — говорится в сообщении.

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Во вторник, 10 мая, противовоздушной обороной Сухопутных войск и Воздушных сил поражены четыре БПЛА Орлан-10 российских оккупантов. А бригада десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины уничтожила вражеский вертолет Ми-24. Всего пять воздушных целей.

Игнат добавил, что авиация Воздушных сил на разных направлениях продолжает наносить врагу огневые удары с воздуха, поддерживая боевые действия наземных войск.

Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Война России против Украины Воздушные силы Вооруженных сил Украины

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