ВСУ на юге уничтожили 49 оккупантов и командный пункт Росгвардии 11 июля, 03:42 ВСУ (Фото:facebook.com/okPivden)

За сутки, 10 июля, на Южном направлении украинские защитники уничтожили 38 оккупантов. А также 10 единиц техники и два склада боеприпасов.

Об этом сообщило Оперативное командование Юг.



Отмечается, что враг в нашей операционной зоне держится за рубежом обороны, не продвигаясь по суше, не имея возможностей и мощностей создания новых ударных группировок.

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«Наши войска держат врага в постоянном напряжении неожиданным применением разных форм и способов воздействия», — говорится в сообщении.

Так, в Херсонской области парой штурмовиков был нанесен удар по скоплению противника. Поражены командно-наблюдательный пункт вражеской артиллерийской бригады и контрольно-командный пункт росгвардии.

Подтвержденные потери россиян составляют: 38 человек и десять единиц техники, в том числе четыре гаубицы Мста-Б, переносной зенитно-ракетный комплекс и пять единиц автотехники. Также уничтожены два склада боеприпасов на Херсонщине.

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