На юге ВСУ уничтожили вражеский пункт управления

11 августа, 04:11
ВСУ (Фото:facebook.com/okPivden)

ВСУ (Фото:facebook.com/okPivden)

В течение суток, 10 августа, ВСУ на юге нанесли шесть авиационных ударов. Дважды бомбардировщики атаковали два склада боеприпасов и еще один центр техники врага в Баштанском районе.

Об этом сообщили в Оперативном командовании Юг.

Также дважды вертолетами поражен опорный пункт и скопление живой силы, вооружения и техники вражеского войска. При попытке врага проводить воздушную разведку в Николаевском районе беспилотный летательный аппарат Элерон-3 был сбит зенитно-ракетным подразделением.

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По результатам отработки украинскими ракетно-артиллерийскими подразделениями огневых задач потери врага составляют: 41 оккупант, три гаубицы Мста-Б, семь единиц бронированной и автомобильной техники. Окончательные результаты устанавливаются.

В районе Новокаменки ВСУ нанесен огневой удар по командному пункту 126 отдельной бригады береговой охраны береговых войск ВМФ РФ, а у Красного Маяка украинскими усилиями вражеская армия осталась без своего пункта управления. В Ищенке поражен командно-наблюдательный пункт батальонной тактической группы 76-й десантно-штурмовой дивизии, а в районе Барвинка — склад боеприпасов.

Начинается операция Освобождение Херсона – Яковина

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Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Херсонская область Юг Украины Война в Украине Война России против Украины

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