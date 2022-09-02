ВСУ нанесли 18 ударов по командным и опорным пунктам россиян на юге

2 сентября, 03:04
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ВСУ (Фото:facebook.com/okPivden)

ВСУ (Фото:facebook.com/okPivden)

Украинская авиация за сутки, 1 сентября, нанесла 18 ударов по командным и опорным пунктам россиян. Было уничтожено пять складов и пункт управления оккупантов.

Об этом сообщает Оперативное командование Юг.

"Ракетно -артиллерийскими подразделениями отработан ряд огневых задач по 9 пунктам управления, 2 паромным переправам, 2 пунктам управления беспилотниками, по средствам противовоздушной обороны и по скоплению врага. Продолжается огневой контроль над Антоновским, Каховским и Дарьевским мостами», – указывают в Командовании.

Видео дня

https://www.facebook.com/watch/?v=805093080846437

Установлено, что по итогам боевого дня вражеские силы уменьшились на:

102 солдат;

6 танков;

гаубицу Мста-Б;

реактивную систему залпового огня Град;

мобильный 120-ти мм миномет;

8 единиц автобронетехники.

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Кроме этого, уничтожены пять складов боеприпасов в Баштанском, Бериславском и Херсонском районах. Поражены пункт управления беспилотниками в районе Правдино и паромная переправа возле Казацкого.

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https://www.youtube.com/embed/IIVBMcuNCzw
Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Авиация Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Юг Украины Война в Украине Война России против Украины

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