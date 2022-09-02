ВСУ нанесли 18 ударов по командным и опорным пунктам россиян на юге
ВСУ (Фото:facebook.com/okPivden)
Украинская авиация за сутки, 1 сентября, нанесла 18 ударов по командным и опорным пунктам россиян. Было уничтожено пять складов и пункт управления оккупантов.
Об этом сообщает Оперативное командование Юг.
"Ракетно -артиллерийскими подразделениями отработан ряд огневых задач по 9 пунктам управления, 2 паромным переправам, 2 пунктам управления беспилотниками, по средствам противовоздушной обороны и по скоплению врага. Продолжается огневой контроль над Антоновским, Каховским и Дарьевским мостами», – указывают в Командовании.
Установлено, что по итогам боевого дня вражеские силы уменьшились на:
102 солдат;
6 танков;
гаубицу Мста-Б;
реактивную систему залпового огня Град;
мобильный 120-ти мм миномет;
8 единиц автобронетехники.
Кроме этого, уничтожены пять складов боеприпасов в Баштанском, Бериславском и Херсонском районах. Поражены пункт управления беспилотниками в районе Правдино и паромная переправа возле Казацкого.
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