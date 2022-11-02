ВСУ уничтожили три вражеских склада с боеприпасами на юге

2 ноября, 05:37
Поделиться:
ВСУ (Фото:facebook.com/okPivden)

ВСУ (Фото:facebook.com/okPivden)

За сутки, 1 ноября, ракетно-артиллерийскими подразделениями ВСУ выполнили почти 160 огневых задач на юге. Было уничтожено 25 оккупантов.

Об этом сообщили в Оперативном командовании Юг.

Украинская авиация нанесла восемь ударов по скоплению живой силы и техники, по зенитно-ракетному комплексу и опорному пункту врага.

Видео дня

Было уничтожено 25 оккупантов, три реактивные системы залпового огня Град, самоходную крупнокалиберную гаубицу Акация и самоходную артиллерийско-минометную установку Нона, зенитно-ракетный комплекс Тор, 11 единиц автобронетехники,три склада с боеприпасами в Баштанском, Бериславском и Геническом районах.

Читайте также:
Оккупанты пытаются атаковать на трех направлениях, авиация ВСУ нанесла 22 удара по позициям россиян — Генштаб
Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Николаев Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Херсон Херсонская область Юг Украины Николаевская область Война в Украине Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X