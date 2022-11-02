ВСУ уничтожили три вражеских склада с боеприпасами на юге 2 ноября, 05:37 ВСУ (Фото:facebook.com/okPivden)

За сутки, 1 ноября, ракетно-артиллерийскими подразделениями ВСУ выполнили почти 160 огневых задач на юге. Было уничтожено 25 оккупантов.

Об этом сообщили в Оперативном командовании Юг.



Украинская авиация нанесла восемь ударов по скоплению живой силы и техники, по зенитно-ракетному комплексу и опорному пункту врага.

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Было уничтожено 25 оккупантов, три реактивные системы залпового огня Град, самоходную крупнокалиберную гаубицу Акация и самоходную артиллерийско-минометную установку Нона, зенитно-ракетный комплекс Тор, 11 единиц автобронетехники,три склада с боеприпасами в Баштанском, Бериславском и Геническом районах.