«Очень хороший разговор». Столтенберг поговорил с Зеленским накануне важного для Украины саммита НАТО 4 июля, 18:14 Йенс Столтенберг (Фото:REUTERS/Yves Herman/File Photo)

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что перед саммитом Альянса в Вильнюсе провел «очень хороший» разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом во вторник, 4 июля, Столтенберг рассказал в Twitter.

«Очень хороший разговор с президентом Зеленским о последних событиях в Украине и нашей подготовке к саммиту НАТО», — подчеркнул Столтенберг.

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Он отметил, что члены Альянса на саммите в Вильнюсе примут решение по укреплению долгосрочной поддержки, обновлению политических связей и приближению Украины к НАТО.

Почему саммит НАТО в Вильнюсе важен для Украины

11−12 июля в Вильнюсе состоится саммит НАТО. Украина рассчитывает получить на нем четкий сигнал о готовности присоединиться к Альянсу.

Столтенберг заявлял, что такой сигнал будет, однако без формального приглашения Киева в Альянс.

В то же время издание Politico писало, что западные союзники еще не имеют единой позиции относительно гарантий безопасности, которых просит Украина.

По данным Wall Street Journal, до вступления в НАТО страны Запада предложат Украине модель безопасности по образцу Израиля. Она облегчит передачу Киеву оружия, передовых технологий и будет шагом на пути к членству в Альянсе.

Зеленский заявил, что не видит смысла участвовать в саммите НАТО в Вильнюсе, если Украина не получит четкого сигнала о своем членстве.

3 июля Зеленский призвал президента США Джо Байдена немедленно пригласить Украину в НАТО.