«Очень хороший разговор». Столтенберг поговорил с Зеленским накануне важного для Украины саммита НАТО
Йенс Столтенберг (Фото:REUTERS/Yves Herman/File Photo)
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что перед саммитом Альянса в Вильнюсе провел «очень хороший» разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Об этом во вторник, 4 июля, Столтенберг рассказал в Twitter.
«Очень хороший разговор с президентом Зеленским о последних событиях в Украине и нашей подготовке к саммиту НАТО», — подчеркнул Столтенберг.
Он отметил, что члены Альянса на саммите в Вильнюсе примут решение по укреплению долгосрочной поддержки, обновлению политических связей и приближению Украины к НАТО.
Почему саммит НАТО в Вильнюсе важен для Украины
11−12 июля в Вильнюсе состоится саммит НАТО. Украина рассчитывает получить на нем четкий сигнал о готовности присоединиться к Альянсу.
Столтенберг заявлял, что такой сигнал будет, однако без формального приглашения Киева в Альянс.
В то же время издание Politico писало, что западные союзники еще не имеют единой позиции относительно гарантий безопасности, которых просит Украина.
По данным Wall Street Journal, до вступления в НАТО страны Запада предложат Украине модель безопасности по образцу Израиля. Она облегчит передачу Киеву оружия, передовых технологий и будет шагом на пути к членству в Альянсе.
Зеленский заявил, что не видит смысла участвовать в саммите НАТО в Вильнюсе, если Украина не получит четкого сигнала о своем членстве.
3 июля Зеленский призвал президента США Джо Байдена немедленно пригласить Украину в НАТО.