Вступление в НАТО станет приоритетом для Украины после войны — Стефанишина 11 ноября, 19:28 Флаги Украины и НАТО (Фото:US Embassy Kyiv Ukraine / Facebook)

Членство в НАТО для Украины после окончания войны против России будет более приоритетным, чем вступление в Евросоюз.

Об этом заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

Отвечая на вопрос модератора, является ли вступление в НАТО для Украины большим приоритетом, чем членство в ЕС, вице-премьер дала однозначный ответ.

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«По окончании войны членство в НАТО станет приоритетом для Украины», — подчеркнула вице-премьер.

По ее словам, принятие Украины в НАТО будет сделано «политическим решением» и не потребует промежуточных стадий вроде Плана действий по членству.

«Нельзя исключать, что положительное решение вопроса о вступлении Украины в НАТО станет возможным и до завершения войны», — добавила она.

10 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что членство Украины в Североатлантическом альянсе является справедливым, поскольку украинские силы находятся на том же уровне, что и в странах НАТО.

6 октября Зеленский заявил, что заявкой на вступление в НАТО Украина «дает пас» Альянсу и призывает союзников продемонстрировать, что они не боятся страны-агрессора России.

Владимир Зеленский 30 сентября заявил, что Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Документ подписали президент, а также премьер Денис Шмыгаль и глава Верховной Рады Руслан Стефанчук.

По словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, перед подачей заявки Украина проводила консультации с Альянсом.

2 октября президенты девяти стран НАТО (Чехии, Эстонии, Латвии, Литвы, Северной Македонии, Черногории, Польши, Румынии и Словакии) призвали «существенно увеличить военную помощь Украине» и поддержали ее членство в Альянсе.

В Офисе президента 4 октября сообщили, что генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг получил заявку Украины. Теперь ее будут рассматривать на уровне послов государств-членов в Брюсселе.